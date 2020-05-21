الجزائر توقف بث برنامج ديني إثر فتوى بشأن زكاة الفطر

استدعت الهيئة الرسمية لمراقبة نشاط القنوات في الجزائر (سلطة ضبط السمعي البصري)، مديرة قناة "النهار"، إثر بث "مخالفات خطيرة" حول زكاة الفطر، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأفادت الهيئة بأن المخالفات تتعلق ببرنامج "انصحوني"، الذي يقدمه الشيخ شمسالدين بوروبي، ما دفع القناة إلى توقيف البرنامج.
وكان الشيخ شمس الدين أفتى بعدم جواز تقديم دفع زكاة الفطر، قائلا إنها تتحول بذلك إلى مجرد صدقة، ووجب إخراجهامجددا بنية زكاة الفطر، وهو ما يتعارض مع فتوى لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية، والتي أفتت بجواز تقديم دفع زكاة الفطر.
وكانت "سلطة ضبط السمعي البصري" استدعت في وقت سابق مسؤولي 3 قنوات تلفزيونية محلية خاصة، لمساءلتهم بشأن مضامين برامج تلفزيونية أثارت غضب المشاهدين خلال شهر رمضان.
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