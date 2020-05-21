كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غزة: ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا إلى 55 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، موضحة أن إجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي بلغ 55 إصابة، تعافى منها 16 حالة، ولا زالت 39 حالة تتلقى العلاج في مشافي القطاع.

وأشارت الوزارة العراقية، إلى أن "إمكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل القطاع تظل قائمة، حتى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية"، مؤكدة على أن "خطر فيروس كورونا سيبقى حاضرا وبقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس".

ودعت الصحة الفلسطينية كافة المواطنين إلى "عدم التواجد في أماكن التجمعات وأماكن الزحام، وعدم التحرك إلا إذا دعت الضرورة ووفق إجراءات السلامة".