كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غزة: ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا إلى 55 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، موضحة أن إجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي بلغ 55 إصابة، تعافى منها 16 حالة، ولا زالت 39 حالة تتلقى العلاج في مشافي القطاع.
وأشارت الوزارة العراقية، إلى أن "إمكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل القطاع تظل قائمة، حتى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية"، مؤكدة على أن "خطر فيروس كورونا سيبقى حاضرا وبقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس".
ودعت الصحة الفلسطينية كافة المواطنين إلى "عدم التواجد في أماكن التجمعات وأماكن الزحام، وعدم التحرك إلا إذا دعت الضرورة ووفق إجراءات السلامة".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,154 مليون إصابة، بينهم أكثر من 332 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,056 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.