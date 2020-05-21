كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: نقل الرئيس الشيشاني للمستشفى بشبهة إصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس، أنه تم نقل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إلى المستشفى في موسكو؛ لشبهة إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت قناة تيليجرام "Baza"، عن وجود شكوك بشأن إصابة "قديروف" بفيروس كورونا، وأنه تم نقله للعلاج في موسكو.

ولفت مساعد الرئيس الشيشاني أحمد دودايف، إلى أن "قديروف" يشرف شخصياً على عمل المركز الميداني لمكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي في الشيشان.