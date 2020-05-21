كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: نقل الرئيس الشيشاني للمستشفى بشبهة إصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس، أنه تم نقل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إلى المستشفى في موسكو؛ لشبهة إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت قناة تيليجرام "Baza"، عن وجود شكوك بشأن إصابة "قديروف" بفيروس كورونا، وأنه تم نقله للعلاج في موسكو.
ولفت مساعد الرئيس الشيشاني أحمد دودايف، إلى أن "قديروف" يشرف شخصياً على عمل المركز الميداني لمكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي في الشيشان.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,138 مليون إصابة، بينهم أكثر من 331 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,050 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.