كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني: السيطرة على مواقع تابعة للحوثيين شرق الجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، على مواقع تابعة لجماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية، وذلك خلال مواجهات دارت بينهم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني العقيد ربيع القرشي، في تغريدة عبر حسابه الرمس على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "القوات أطلقت اليوم عملية عسكرية شرق مركز المحافظة، تم من خلالها السيطرة التامة على جبل منصور ومواقع الشركة التي كان يتمركز فيها الحوثيون".

وأضاف العقيد ربيع القرشي: أن "الجيش يحاصر بعض المواقع الأخرى، وتم أسر 16 عنصراً من جماعة الحوثيين".