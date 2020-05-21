تصوير: يونس السودي
أغلقت السلطات المحلية سوق “بدر” في حي “بوركون” في العاصمة الاقتصادية، منذ أمس الأربعاء، بعد إصابة أحد الجزارين داخل السوق المذكور بفيروس كورونا، إذ يشتبه في أنه نقل العدوى إلى أشخاص آخرين داخل السوق نفسه.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات عملت على إغلاق السوق، ونقل الأشخاص، الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى الجهات المختصة من أجل إخضاعهم للتحاليل الضرورية، للتأكد من إصابتهم بالفيروس.
وقال أحد السكان المجاورين للسوق المذكور، في حديثه مع “اليوم24″، إنه فوجئ بإغلاق السلطات سوق “بدر”.
وعبر المتحدث نفسه عن خوفه من إمكانية إصابته بالفيروس، لاسيما أنه معتاد على اقتناء حاجياته من السوق المذكور.
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كانت هذه تفاصيل خبر البيضاء.. إصابة جزار بالفيروس تدفع السلطات إلى إغلاق أحد أكبر الأسواق بالمدينة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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