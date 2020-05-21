0 حالة في تطوان…الإقليم خال من كورونا بعد تماثل آخر 4 مصابين للشفاء

غادر آخر 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد، قبل قليل، مستشفى سانية الرمل بتطوان، بعد تماثلهم للشفاء بشكل كلي، مما يعني خروج جميع المرضى المصابين بـ”كوفيد19″ من المستشفى، وإعلان صفر إصابة على مستوى الإقليم.

وكشف مصدر طبي مسؤول لـ”اليوم24″ أن الوضعية الوبائية في الإقليم استقرت منذ 9 ماي الجاري، إذ لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة.

وكان إقليم تطوان قد سجل 76 إصابة بفيروس كورونا، توفي منها 7 حالات نتيجة مضاعفات ألمت بهم.

وبخلوه من الفيروس التاجي، ينظم إقليم تطوان إلى عمالة وأقاليم الجهة الشمال التي سجلت صفر إصابة، بالفيروس، بينها عمالة المضيق الفنيدق، وإقليم وزان، والفحص أنجرة، وشفشاون.