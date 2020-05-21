مالقا الإسباني “يرغب” في التعاقد مع لاعب المنتخب الأولمبي

عبر مسؤولو فريق مالقا الاسباني عن رغبتهم في التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، أيمن موريد، المحترف بفريق ليغانيس.
وكشف موقع “غرادا 3” الإسباني، أن الأزمة المالية للفرق نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” ستدفعها إلى التفكير في التعاقد مع لاعبين شبان، مبرزا أن ممثل إقليم الأندلس وضع أعينه على اللاعب المغربي موريد البالغ من العمر 20 سنة.
والتحق موريد بفريق ضاحية مدريد قبل سنتين ويلعب في صفوف فئة الشبان، علما أن عقده مع الفريق الاسباني يمتد حتى سنة 2023.
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