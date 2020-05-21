صيادان من الشمال وعاملة في مصنع للسمك وراء عودة كورونا إلى الصحراء

بعد خلو الصحراء من فيروس كورونا المستجد، منذ 20 يوما، بشفاء ثاني حالات الإصابة فيها، عاد الوباء إلى جهة الداخلة وادي ذهب مرة ثانية اليوم الخميس، ب3 إصابات جديدة.

وقالت المديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، في بلاغ توصل”اليوم 24″ بنسخة منه، إنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة الداخلة.

وأوضحت المديرية أن الأمر يتعلق بمواطنيين مغربيين يشتغلان في مراكب للصيد البحري في المدينة، قادمين من إحدى المدن بشمال المملكة، فيما تتعلق الحالة الثالثة بمواطنة مغربية تشتغل في إحدى وحدات تجميد وتصبير الأسماك في الحي الصناعي للمدينة.

وأشارت إلى أنه تم الكشف عن الحالات الجديدة في إطار توسيع دائرة الكشف على مستوى الوحدات الصناعية والفضاءات الكبرى، من قبل أطقم صحية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب 7211 حالة بعد تسجيل 78 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.