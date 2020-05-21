طنجة أصيلة.. وفاة جديدة و48 حالة شفاء إضافية من كورونا

كشفت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء اليوم الخميس، عن مستجدات الوضع الوبائي بالجهة، خلال ال24 ساعة الماضية، والتي تميزت على الخصوص بتسجيل 60 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا أغلبها في عمالة طنجة أصيلة.
وأبرزت المديرية أن إجمالي عدد المتعافين من الوباء ارتفع إلى 550 حالة، من إجمالي 983 حالة إصابة مؤكدة سجلت بالجهة ما يشكل نسبة تعاف تناهز 56 بالمائة.
وشهدت عمالة طنجة أصيلة تسجيل 48 حالة تعاف جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين بها إلى 361 حالة، من بين 729 حالة إصابة مسجلة حتى الآن بالعمالة.
بالمقابل، سجلت حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بين المصابين بالفيروس على صعيد عمالة طنجة أصيلة إلى 25 حالة، وإلى 34 حالة في عموم جهة طنجة تطوان الحسيمة.
كما لازالت 343 حالة مصابة تتلقى العلاج بمختلف مستشفيات العمالة، ومراكز إيواء المصابين بالفيروس.
وفي إقليم العرائش تم تسجيل 12 حالة تعاف جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين به إلى 111 حالة، مقابل 48 حالة لازالت تتلقى العلاج.
كما سجلت الجهة حالتين جديدتين تأكدت إصابتهما بفيروس كورنا، تنتمي إحداهما إلى عمالة طنجة، والثانية إلى إقليم العرائش، فيما لم تسجل باقي الأقاليم أي حالات إصابة جديدة.
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