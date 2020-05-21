شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يصدر تعميماً بشأن حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك وفترة ما بعد العيد والان مع التفاصيل

الخميس 21 مايو 2020

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء اليوم، تعميماً لقادة المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء، ومديري الأمن والصحة في ساحل ووادي حضرموت، ومديري مديريات المحافظة، بشأن حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك وفترة ما بعد العيد، استناداً الى توصيات المجلس الاستشاري الطبي بالمحافظة، هذا نصّه:



"الأخوان/قائدا المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية-

المحترمان

الأخ/ وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء - المحترم

الأخوان/ مديرا الأمن والشرطة بالساحل والوادي

المحترمان

الأخوان/ مديرا مكتبي الصحة بالساحل والوادي -

المحترمان

الإخوة / مديرو مديريات محافظة حضرموت-

المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع : حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك وفترة ما بعد العيد

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه .. وبناءً على توصيات المجلس الاستشاري الطبي بمحافظة حضرموت والذي يضم في عضويته الإستشاريين من الأطباء في مكتب الصحة وجامعة حضرموت والخبرات الطبية بالمحافظة؛ ولأسباب ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مديريات ساحل ووادي حضرموت نتج عنها حالات (وفاة)، وحرصاً على سلامة المواطنين من عدوى الإصابة بالوباء، عليكم تنفيذ الإجراءات التالية كلاً في مجال إختصاصه :

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1- الإستمرار في اغلاق جميع المنافذ الحدودية للمحافظة بشكل عام حتى اشعار آخر.

2- الإبقاء على قرار حظر التجوال داخل مديريات محافظة حضرموت، مع تغيير مواعيده بما يتناسب مع ايام عيد الفطر المبارك وفترة ما بعد العيد على النحو التالي :

أ-من الرابعة عصراً آخر يوم في رمضان وحتى الساعة الرابعة عصراً أول أيام العيد (24 ساعة).

ب- يعتمد حظر التجوال من ثاني أيام العيد الساعة الثانيه ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً ويستمر ذلك حتى إشعار آخر.

3- يستمر قرار التزام المواطنين بأداء جميع الصلوات في المنازل مع استمرار رفع آذان الصلوات وتكبيرات العيد في المساجد من قبل الأئمة أو المؤذنين مع الألتزام بإغلاق المساجد.

4- نهيب بجميع المواطنين الإلتزام بالإجراءات الإحترازية خلال أيام العيد وما بعدها كونها تهدف في المقام الأول إلى حمايتهم والحفاظ على سلامتهم.

اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني

محافظ حضرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية".