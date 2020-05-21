محمد بن زايد: كل المتواجدين في الإمارات سواسية كأسنان المشط

الخميس 21 مايو 2020

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات ستبذل كل غال ونفيس ، مشيرا إلى أن كل المتواجدين في الإمارات سواسية كأسنان المشط وسنكون أقوى وأفضل.



وأوضح ابن زايد خلال مجلسه الذي عقد بعنوان "نحتفي بعاداتنا، ونثمن سلامتنا" أن اليوم هو تحد كبير بالنسبة لنا وللدول الأخرى، الجميع في هذه المعركة، والاختلاف في الدول يعتمد على الكوادر الموجودة التي تجعل دولها في المقدمة من قائد فريق وأعضاء ومتطوعين .

وأضاف أنه يجب أن نضبط أنفسنا قليلاً ونحرص على أن لا تزيد أرقام المصابين خصوصاً وأننا مقبلون على مناسبة عيد الفطر.

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وقال إن دولة الإمارات ولله الحمد من أفضل 10 دول في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد

ووجه ابن زايد الشكر الجزيل لجنود الخط الأمامي ، مشيرا سموه إلى أن في قاموسنا لا يوجد يأس ومن أجل الإمارات وأهلها وضيوفنا، سوف نبذل كل غالٍ ونفيس، فهذا الوقت تحد من تحديات الزمن والتاريخ فيه تحديات مختلفة

وأكد أن لدينا تحديا وقناعة من البداية أننا سوف نجتازه وسوف تأتي النتائج الإيجابية التي تبشر الخلق كلهم أن هناك حلاً لكنه يحتاج لصبر