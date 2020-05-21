الرئيس اليمني: البلاد لم تعد تحتمل والوضع الإنساني لا يقبل المقامرة والعناد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:26 مساءً, 21 مايو 2020 م المناطق_الرياض قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن البلاد لم تعد تحتمل والوضع الإنساني لا يحتمل المقامرة والعناد

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