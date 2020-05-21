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أمريكا.. إصابات كورونا تتخطى مليون و500 ألف حالة

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سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس مليونا و551095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 22860 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد 1397 ليصل إلى 93061.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات المرض التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 والناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الأربعاء مقارنة مع أرقامها المسجلة في اليوم السابق.

وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.

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