شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إصابات كورونا تتخطى مليون و500 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات المرض التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 والناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الأربعاء مقارنة مع أرقامها المسجلة في اليوم السابق.
وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.
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