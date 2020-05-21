شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدمر 10 مخابئ لجماعات إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

دمرت قوات الجيش الجزائري بكل من محافظات جيجل وتبسة عشرة مخابئ للجماعات الإرهابية. وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قواتها بتندوف، وعين إميناس أوقفت 5 مهربين، وحجزت مركبة رباعية الدفع ، فيما أحبطت قوات حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ68 شخصا بكل من الشلف ووهران وعين تموشنت .

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