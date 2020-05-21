شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدمر 10 مخابئ لجماعات إرهابية والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قواتها بتندوف، وعين إميناس أوقفت 5 مهربين، وحجزت مركبة رباعية الدفع ، فيما أحبطت قوات حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ68 شخصا بكل من الشلف ووهران وعين تموشنت .
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