شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتزم الانسحاب من اتفاقية "الرقابة الجوية" والان نبدء بالتفاصيل
تعتزم الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية الموقعة بين دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" ودول حلف وارسو السابق بشأن الرقابة الجوية العسكرية المتبادلة.
أعلنت ذلك اليوم الخميس دوائر من البيت الأبيض.
وتسمح الاتفاقية التي أطلق عليها "السماوات المفتوحة" للدول الأربع والثلاثين الموقعة عليها ومنها الولايات المتحدة وروسيا بالقيام بعدة طلعات مراقبة سنويا في أجواء الدول الأخرى المشاركة في الاتفاقية.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن هذه الطلعات تسهم في "الرقابة على التسلح وبناء الثقة في أوقات التأزم الأمني والسياسي".
ويشارك في جميع هذه الطلعات ممثلون عن الدولة التي تقوم بالرقابة والأخرى التي تمارس عليها الرقابة.
وانتقدت الإدارة الأمريكية مؤخرا انتهاك روسيا للاتفاقية لأنها لا تسمح مثلا بطلعات فوق مدينة كاليننجراد الروسية.
ويقول الخبراء إن هذه الطلعات قلت أهميتها بالنسبة للجيش الأمريكي بفضل الرقابة عبر الأقمار الاصطناعية الحديثة.
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