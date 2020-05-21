تسجيل خمس اصابات بكورونا في اربيل

اعلنت دائرة صحة اربيل، الخميس، عن تسجيل خمس اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل خمس اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم وكانت موجبة".
واضافت انه "تم نقلهم الى الحجر الصحي".
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