زين العراق تطلق نظام العروض

اعلنت شركة زين العراق، الخميس، عن اطلاق نظام العروض بشكل تفاعلي جديد. وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "اطلقت نظام العروض #100* بشكل تفاعلي جديد وعروض مميزة للأنترنت والدقائق والرصيد المضاعف لكل الشبكات صممت بطريقة تتناسب مع احتياجات مشتركيها". واضافت "للاشتراك بالعروض اطلب #100* او من خلال تطبيق زين العراق # شعندك_الي".

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