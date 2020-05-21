بكين: نعمل على تطوير 4 لقاحات لكورونا وسنوفرها للجميع بسعر معقول

وأضاف السفير الصيني في مؤتمر عبر الإنترنت تحت عنوان "اتحدوا وتعاونوا من أجل التغلب على الوباء واشتركوا فى بناء مجتمع يتمتع بصحة مشتركة للبشرية"، أن رئيس بلاده شي جين بينغ أكد أن اللقاح الصيني سيكون للمنفعة العامة، وسيتم "توفيره بسعر معقول للجميع انطلاقا من إحساسنا بالمسؤولية كدولة كبيرة فى العالم، وأن البشرية مجموعة واحدة بمصير مشترك وسيفيد الدول الإفريقية بشكل كبير".وأوضح أن العلماء من مختلف الدول يعملون على قدم وساق لتطوير الأدوية، وتجري بعض الدول التجارب السريرية، مشددا على أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لتطوير العلاج.

وأضاف أن الصين تعزز تبادل المعلومات والخبرات للتوصل إلى بروتوكول علاجي مع العلماء من مختلف دول العالم، موضحا أن الطب الصيني أثبت فاعلية فى مواجهة الفيروس.