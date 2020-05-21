لاتفيا تسمح باستئناف الدراسة والرياضة بعد تراجع كورونا

الخليج 365 - وكالاتالخميس 2020/5/21 11:26 م بتوقيت أبوظبي
قال رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينس، الخميس، إن إجراءات الإغلاق التام للحد من تفشي فيروس كورونا، سوف يتم البدء في التخفيف منها اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل، بعد تراجع الإصابات.
وتابع عقب اجتماع لمجلس الوزراء حيث تم اتخاذ القرار،الخميس، سيتم السماح مجددا بإجراء امتحانات رسمية محددة، والاستمتاع ببعض الحلقات الدراسية، والأنشطة الرياضية، طالما تم اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.
كما سيتم السماح للرياضيين المحترفين وأفراد الفريق الأولمبي للبلاد بالعودة للمنشآت الرياضية للتدريب، وباستثناء الفنون القتالية، سيكون بإمكان الرياضيين التدريب في مجموعات مجددا، طالما تم اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.
ومن المقرر أن يتم إعادة فتح مخيمات الصيف للأطفال.
وسجلت لاتفيا، وسكانها نحو 1.9 مليون شخص، حوالي 1025 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن ووفاة 22 شخصا.
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