أمريكا تنسحب الجمعة رسميا من "الأجواء المفتوحة" مع روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده ستسلم غدا بشكل رسمي إعلانا برغبتها في الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة مع روسيا.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، انسحاب بلاده من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" مع روسيا لضبط التسلّح.

واتهم ترامب موسكو بخرق بنودها، قائلا للصحفيين إن:"روسيا لم تلتزم بالمعاهدة، ولذا، سننسحب إلى أن يلتزموا".

من جانبها، علقت الخارجية الروسية على انسحاب واشنطن بالقول: "انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأجواء المفتوحة سيضر بمصالح جميع أطراف المعاهدة".

وجاء إعلان ترامب بالانسحاب، رغم تصريحات مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية بأن الانسحاب سيتم رسميا في غضون 6 أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية.

Advertisements

وتسمح اتفاقية السماوات المفتوحة بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها.

وهذه أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس ترامب بإخراج الولايات المتحدة من معاهدة دولية رئيسية، بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا العام الماضي.

وسبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن نية واشنطن الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة المبرمة بين الغرب وروسيا عام 1992.

والاتفاقية التي وقعت عليها 34 دولة تسمح لجيش كل دولة بإجراء طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الدولة الأخرى بعد وقت قصير من إعطاء إشعار بذلك.

وينشر البنتاجون طائرتين قديمتين من طراز أو سي-135 لعمليات التحليق المتعلقة بالاتفاقية، وهم ما أقر مايك إسبر وزير الدفاع الأمريكي بالحاجة إلى تحديثهما.