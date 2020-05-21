اخبار العالم

ترامب يهدد الصين برد فعل قوي إذا ما أقرت قانونا يحظر الاحتجاجات في هونغ كونغ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع ترامب يهدد الصين برد فعل قوي إذا ما أقرت قانونا يحظر الاحتجاجات في هونغ كونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سيكون لها رد فعل قوي إذا ما مضت الصين قدما في إقرار قانون يحظر الاحتجاجات في هونغ كونغ.

واقترحت الصين قوانين جديدة للأمن القومي في هونغ كونغ، بهدف منع الاحتجاجات والمشاركة فيها، في خطوة يعتقد أنها رد على المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في العام الماضي.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" بأن مشروع القانون سيمنع الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وأي تدخل خارجي في المستعمرة البريطانية السابقة.

Advertisements

وتعرف العلاقات الصينية الأمريكية توترا إثر تفشي فيروس ، حيث قال ترامب إن بكين تتحمل مسؤولية "القتل الجماعي في العالم" بسبب الجائحة.

وسبق لترامب أن وجه انتقادات حادة للصين، واتهمها بـ"تضليل" المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي ، وهدد الرئيس الأمريكي مرارا بمعاقبة الجانب الصيني، رغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن بكين أظهرت شفافية كبيرة في التعامل مع هذه القضية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهدد الصين برد فعل قوي إذا ما أقرت قانونا يحظر الاحتجاجات في هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا