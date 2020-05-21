أعلن رئيس وزراء ​إثيوبيا​ آبي أحمد "استعداد بلاده للتعاون مع مصر و​السودان​ لإبرام اتفاق نهائي بشأن ​سد النهضة​". هذا وأعلن وزير ​المياه​ والري و​الطاقة​ الإثيوبي سيلشي بيكيلي، في وقت سابق، أن "عملية بناء ​سد النهضة​ في بلاده وصلت إلى 73%، وأن التعبئة الأولية لخزان السد ستبدأ في اب المقبل"، شارحاً "أسباب فشل المناقشات التي شاركت فيها ​الولايات المتحدة​ و​البنك الدولي​ في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث، والسد لن يسبب أي ضرر لدول المصب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آبي أحمد: مستعدون للتعاون مع مصر والسودان لإبرام اتفاق نهائي بشأن سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.