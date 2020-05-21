السلطات الفرنسية: تسجيل 83 حالة وفاة و318 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن "تسجيل 83 حالة وفاة و318 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العديد الإجمالي لل​وفيات​ إلى 28215، و​الإصابات​ إلى 144 ألفا و163 حالة، وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 110 وفيات و418 إصابة جديدة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.