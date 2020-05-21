زاخاروفا: نريد معرفة الهدف الحقيقي لوجود البحرية الأميركية في البحر الكاريبي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، ان "​موسكو​ تود أن تعرف الغرض الحقيقي لوجود ​البحرية الأميركية​ و​القوات​ الجوية في منطقة البحر الكاريبي، ووفقاً للبنتاغون، فقد شكلت البحرية الأميركية قوة هجومية في البحر الكاريبي".

ولفتت زاخاروفا الى انه "هناك 3 مدمرات مصحوبة ب​سفينة​ خفر سواحل وطائرات مضادة للغواصات منتشرة هناك، والهدف المعلن عنه بموجب هذه الخطوات هو ضمان ​سلامة​ المجال البحري للعملية الذي تقوم بها ​واشنطن​ وشركائها، ولم يكن هناك مثل هذا الانتشار للقوات في المنطقة منذ وقت طويل".