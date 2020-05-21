أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ان "موسكو تود أن تعرف الغرض الحقيقي لوجود البحرية الأميركية والقوات الجوية في منطقة البحر الكاريبي، ووفقاً للبنتاغون، فقد شكلت البحرية الأميركية قوة هجومية في البحر الكاريبي".
ولفتت زاخاروفا الى انه "هناك 3 مدمرات مصحوبة بسفينة خفر سواحل وطائرات مضادة للغواصات منتشرة هناك، والهدف المعلن عنه بموجب هذه الخطوات هو ضمان سلامة المجال البحري للعملية الذي تقوم بها واشنطن وشركائها، ولم يكن هناك مثل هذا الانتشار للقوات في المنطقة منذ وقت طويل".
كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: نريد معرفة الهدف الحقيقي لوجود البحرية الأميركية في البحر الكاريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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