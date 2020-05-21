بولتون: انسحاب اميركا من معاهدة الأجواء المفتوحة سيكون لحظة عظيمة بتاريخ الحد من التسلح

أعلن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي جون بولتون، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة سيكون لحظة عظيمة في تاريخ الحد من التسلح".
بدوره أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، عن "قلق المنظمة الدولية من تآكل نظام الحد من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "تعطيل الاتفاقيات كاتفاقية الأجواء المفتوحة من الممكن أن يؤدي إلى سباق تسلح جديد".
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