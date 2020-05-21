الأمم المتحدة: تعطيل معاهدة الأجواء المفتوحة قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن "قلق المنظمة الدولية من تآكل نظام الحد من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "تعطيل الاتفاقيات كاتفاقية الأجواء المفتوحة من الممكن أن يؤدي إلى سباق تسلح جديد".
هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه "أعتقد أن لدينا علاقات جيدة مع روسيا، لكنها لم تلتزم بالاتفاقية. لذلك، سننسحب منها إلى أن يلتزموا بها".
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