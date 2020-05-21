الأمم المتحدة: تعطيل معاهدة الأجواء المفتوحة قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​ستيفان دوجاريك​، عن "قلق المنظمة الدولية من تآكل نظام الحد من التسلح بين ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى أن "تعطيل الاتفاقيات كاتفاقية الأجواء المفتوحة من الممكن أن يؤدي إلى سباق تسلح جديد".

هذا وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ انه "أعتقد أن لدينا علاقات جيدة مع روسيا، لكنها لم تلتزم بالاتفاقية. لذلك، سننسحب منها إلى أن يلتزموا بها".