الصحة الكورية الجنوبية: تراجع المعدل اليومي للإصابات بكورونا لعتبة الـ10 إصابات يوميا

أعلنت سلطات ​الصحة العامة​ الكورية الجنوبية عن "تراجع المعدل اليومي للإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​كوريا الجنوبية​ إلى عتبة الـ10 إصابات يوميا، بعد أن ارتفع مؤخرا إلى حدود 30 إصابة بسبب عدوى جماعية وقعت في ملهى في إيتوان"، مشيرة الى أنه "تم اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 11122 حالة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.