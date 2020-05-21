أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن "مئات المدنيين بينهم 3 من موظفي الإغاثة قتلوا، في سلسلة اشتباكات قبلية اندلعت في قرى بولاية جونقلي الواسعة بدولة جنوب السودان"، محذرة "من أن القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا زادت صعوبة إجلاء المصابين جوا وتقديم العناية الجراحية للمصابين".
من جهتها، نددت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، والتي تحقق حاليا في الاشتباكات، بالعنف وحثت الحكومة على إيجاد اتفاق بخصوص تعيين حكام الولايات.
كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر: مقتل المئات باشتباكات قبلية في جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.