الصليب الأحمر: مقتل المئات باشتباكات قبلية في جنوب السودان

أعلنت ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ أن "مئات المدنيين بينهم 3 من موظفي الإغاثة قتلوا، في سلسلة ​اشتباكات​ قبلية اندلعت في قرى بولاية جونقلي الواسعة بدولة ​جنوب السودان​"، محذرة "من أن القيود المفروضة لمكافحة ​فيروس كورونا​ زادت صعوبة إجلاء المصابين جوا وتقديم العناية الجراحية للمصابين".

من جهتها، نددت بعثة ​الأمم المتحدة​ لحفظ ​السلام​ في جنوب السودان، والتي تحقق حاليا في الاشتباكات، ب​العنف​ وحثت ​الحكومة​ على إيجاد اتفاق بخصوص تعيين حكام الولايات.

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