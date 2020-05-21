النشرة: مزارع يقتل افعى كبيرة في عينا قنيا بقضاء حاصبيا

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ عن "تمكن المزارع وديع ملحم من قتل أفعى كبيرة هاجمته نتيجة ​الطقس​ الحار أثناء قيامه بحراثة ارضه في عينا قنيا بقضاء حاصبيا ".

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