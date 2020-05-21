LBC: القاضي منصور ختم بالشمع الاحمر مكاتب تابعة لشركة البساتنة بإطار التحقيقات في ملف الفيول المغشوش 

افادت قناة الـ"lbc" بأن "قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ​نقولا منصور​ ختم بالشمع الاحمر مكاتب تابعة لشركة البساتنة في إطار التحقيقات في ملف ​الفيول​ المغشوش وتم مصادرة أجهزة كمبيوتر منها". وقبل أيام تابع القاضي منصور جلسات التحقيق في ملف الفيول المغشوش، فاستمع الى إفادة مدير المختبرات في معمل توليد الكهرباء في دير عمار منذر منقارة.

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