خيرالله في خميس الصعود: لبنان سيولد من جديد على يد أبنائه وبناته اللبنانيين المؤمنين به

أكد راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خير الله خلال ترأسه قداسا احتفالا لمناسبة خميس الصعود وعيد القديسة ريتا في مزار القديسة ريتا - البترون، ان "لبنان لم ينته ولم يمت، بل ان حقبة من تاريخه اتسمت، لسوء الحظ، بالانحطاط القيمي والتدهور الأخلاقي والتراجع الثقافي والفشل السياسي والفساد الإداري، ستنتهي، بل نبشرهم بأن طبقة من السياسيين الفاسدين والطامعين بالسلطة وناهبي أموال الدولة والناس، هي إلى تراجع واندثار".
ولفت الى انه "في مواجهة يأسنا من إعادة إحياء لبنان في دعوته التاريخية، يقول لنا ملاك الرب: أيها اللبنانيون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء، إذهبوا وبشروا واشهدوا أن لبنانكم هو أرض مقدسة ووقف لله، واعملوا معا على إعادة بنائه ولبنان سيولد من جديد في ذكرى مئويته الأولى وعلى يد أبنائه وبناته اللبنانيين المؤمنين به وطن رسالة والمخلصين له".
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