حسن مراد: لا تطبيع ولا استسلام ولا خضوع للعدو الصهيوني ومخططاته

أكد الوزير السابق ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أن "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

وشدد مراد على أن "​المقاومة​ والسلاح حتى تحرير ​فلسطين​ كل فلسطين بخارطتها التاريخية التي تعلمناها قبل احتلالها من العصابات الصهيونية لتعود الى الحضن العربي حرة عربية عزيزة بعروبتها، لا تطبيع ولا اعتراف ولا استسلام ولا خضوع للعدو الصهيوني ومخططاته".