حسن مراد: لا تطبيع ولا استسلام ولا خضوع للعدو الصهيوني ومخططاته

أكد الوزير السابق حسن مراد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أن "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".
وشدد مراد على أن "المقاومة والسلاح حتى تحرير فلسطين كل فلسطين بخارطتها التاريخية التي تعلمناها قبل احتلالها من العصابات الصهيونية لتعود الى الحضن العربي حرة عربية عزيزة بعروبتها، لا تطبيع ولا اعتراف ولا استسلام ولا خضوع للعدو الصهيوني ومخططاته".
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