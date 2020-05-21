إطلاق نار على منزل مختار بلدة بيت حاويك ـ الضنية

أفادت معلومات صحافية بأن "المدعو (ف.ن.) أطلق النار من سلاح حربي في اتجاه منزل قريبه مختار بلدة بيت حاويك - الضنية (خ. ن.) من دون سقوط إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات".
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق في الحادثة، التي أفادت المعلومات أن سببها يعود إلى مد قسطل مياه، ما أدى إلى وقوع خلاف بين الطرفين.
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