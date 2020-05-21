إطلاق نار على منزل مختار بلدة بيت حاويك ـ الضنية

أفادت معلومات صحافية بأن "المدعو (ف.ن.) أطلق النار من سلاح حربي في اتجاه منزل قريبه مختار بلدة بيت حاويك - ​الضنية​ (خ. ن.) من دون سقوط إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات".

وحضرت ​القوى الأمنية​ إلى المكان وباشرت التحقيق في الحادثة، التي أفادت المعلومات أن سببها يعود إلى مد قسطل مياه، ما أدى إلى وقوع خلاف بين الطرفين.