جونسون يتراجع لصالح عمال الصحة الأجانب

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خضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الخميس، لضغوط هائلة لإسقاط تكلفة الخدمات الصحية NHS الإضافية التي كانت الحكومة فرضتها على عمال الصحة والرعاية الأجانب.

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم إسقاط الضريبة بعد أن اشتكى كبار نواب حزب المحافظين وزعيم حزب العمال السير كير ستارمر من أنه "غير أخلاقي" أن أولئك الذين هم في الخطوط الأمامية لمعركة الفيروس التاجي أجبروا على الدفع.

ويأتي تراجع جونسون بعد ساعات من توجيه المخرج السوري الذي تطوع منذ بداية أزمة كورونا إلى عامل نظافة في أحد مستشفيات لندن، انتقادات حادة لرئيس الحكومة بشأن قراره فرض ضرائب على العمال المهاجرين مقابل تلقيهم خدمات صحية.

المخرج السوري

وقال المخرج حسن عقاد الذي كان فاز العام 2017 بجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام والسينما والفنون، عن فيلم (BBC Exodus: رحلتنا إلى أوروبا الذي رسم رحلته إلى بريطانيا عبر معسكر كاليه جانغل" إن قرار فرض ضرائب على العمال الأجانب هو "غير عادل وغير عادل وغير إنساني"، وخصوصا على أولئك العاملين في الخدمات الصحية.

وقال حسن عقاد، والذي كان تطوع كمنظف في مستشفى بارثولوميو في شرق لندن أثناء تفشي المرض ، إنه شعر "بالطعن في الظهر".

وكان جونسون أصر بالأمس على أن الرسوم السنوية التي تصل إلى 400 جنيه استرليني للمهاجرين جمعت 900 مليون جنيه استرليني من التمويل الأساسي لصالح ميزانية الخدمات الصحية، حيث رفض الدعوات لإلغاء الرسوم.

موقف جونسون

وقال ناطق باسم 10 داونينغ ستريت إن السيد جونسون طلب الآن من المسؤولين "إزالة العاملين في مجال الرعاية من رسوم NHS الإضافية في أقرب وقت ممكن".

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وكان جونسون قال أمام مجلس العموم، إنه كان يفكر في هذا الأمر كثيرًا. لقد كان مستفيدًا شخصيًا من مقدمي الرعاية من الخارج ويدرك الصعوبات التي يواجهها طاقم NHS المدهش لدينا.

وأضاف: "الغرض من ضريبة الخدمات الصحية NHS الإضافية هو المساعدة في رعاية المرضى وإنقاذ الأرواح، إن هذه الخدمات في NHS وعمال الرعاية من الخارج الذين يحصلون على تأشيرات يقومون بذلك بالفعل من خلال المساهمة الرائعة التي يقدمونها.

موقف ستارمر

وفي أول رد فعل، قال زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر: "إن بوريس جونسون محق في تغيير ودعم اقتراحنا لإزالة رسوم NHS للمهنيين الصحيين والعاملين في مجال الرعاية".

وأضاف: "هذا انتصار للآداب والقيم والأخلاق العامة والشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. لا يمكننا التصفيق لمقدمي الرعاية في أحد الأيام ثم فرض رسوم عليهم حين استخدام الخدمات الصحية في NHS في اليوم التالي".

يذكر أن العاملين الأجانب في مجال الخدمات الصحية البريطانية وتقدر أعدادهم بالآلاف ينتمون إلى نحو 200 بلد في العالم، ويقول المراقبون إنه يتعين عليهم مع القرار الحكومي المجحف الجديد أن يدفعوا الرسوم والضرائب مرتين، فهم يدفعون أيضًا ضريبة الدخل والتأمين الوطني الذي يمول المستشفيات وجراحات الأطباء العامين وأطباء الأسنان.

وكانت وزيرة الداخلية بريتي باتل قد أعطت بالفعل بعض الأرض في مارس الماضي، قائلة أن حوالي 2800 طبيب وممرض ومسعف طبي سيتم تمديد تأشيراتهم لمدة عام دون أي رسوم.

لكن جونسون رفض بشدة أن يذهب أبعد من ذلك عندما واجهه زعيم حزب العمال السير كير ستارمر في مجلس العموم يوم أمس الأربعاء.