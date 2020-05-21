واشنطن تنسحب من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" الدفاعية

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس انسحاب بلاده من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" مع روسيا لضبط التسلّح، متهما موسكو بخرق بنودها. وقال ترمب للصحافيين إن "روسيا لم تلتزم بالمعاهدة. ولذا، سننسحب إلى أن يلتزموا".

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