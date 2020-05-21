إصابات كورونا تتجاوز ال5 ملايين في العالم

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 5 مليون شخص في العالم، أغلبهم في أوروبا التي تواصل تخفيف إجراءاتالحجر رغم الخوف من حصول طفرة وبائية، ويأتي ذلك في حين تستعد الصين

لإعلان "الانتصار" على الوباء.



وبحسب الإحصائيات تضاعف عدد الإصابات المسجلة خلال شهر ليصل إلى 5.01 مليون على الأقل، بينها 328220 وفاة، وفق إحصاء

لوكالة فرانس برس.

ورغم أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع كاملا، تظهر المعطيات تسارع انتشار العدوى خاصة خلال الأيام العشر الأخيرة.

وسجلت أوروبا، القارة الأكثر تضررا، نحو مليوني إصابة بينها 169932 وفاة ومع ذلك، تواصل الدول الأوروبية تخفيف إجراءات العزل تدريجيا.