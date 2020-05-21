وفاة طفل عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

أعلنت سلطات جنوب أفريقيا، وفاة طفل يبلغ من العمر يومين مصابا بالفيروس التاجي في جنوب إفريقيا، ليسجل بذلك أصغر حالة وفاة فى قارة أفريقيا، وقال وزير الصحة إن نتيجة اختبار كورونا الخاص بالأم كانت إيجابى، ثم جاءت نتيجة فحص الطفل إيجابية، وأضافت أن الطفل ولد قبل الأوان وكان يحتاج إلى مساعدة في التنفس.

ويبلغ عدد ضحايا كورونا فى جنوب أفريقيا حاليا 339 ، وارتفع عدد الحالات المؤكدة

إلى 18003 حالة.

وتتنبأ أحدث النماذج بأن ما يصل إلى 40 ألف شخص قد يموتون في جنوب إفريقيا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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وقال وزير الصحة فى جنوب أفريقيا، الدكتور زويلي مخيز ، "للأسف ، سجلنا أول وفيات لطفل عمره يومين ولد قبل الأوان.. كان يعاني من صعوبات في التنفس وتتطلب الأمر دعم التهوية مباشرة بعد الولادة،

بحسب .

وأضاف: "نحيى أخصائيى حديثى الولادة والممرضات وجميع العاملين في المستشفيات الذين كانت مهمتهم صعبة هي رعاية الوليد حتى النهاية".

وردا على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية عما إذا كانت هذه هي أصغر ضحية لفيروس كورونا في أفريقيا، قال مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (CDC) الدكتور جون نكينجاسونج: "على حد علمنا، فإن هذه هي الحالة الأولى التي يعلم فيها مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا"

وكانت جنوب أفريقيا اتخذت بعض إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة فى العالم، بما في ذلك حظر السجائر والكحول ، ولكنها الآن تخفف بعض القيود.