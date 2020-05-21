روسيا : أمريكا قررت قتل معاهدة السماوات المفتوحة

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت وضع معاهدة الأجواء المفتوحة (السماوات المفتوحة) تحت رحمة السكين، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تعود إلى الولايات المتحدة نفسها.



وقال أوليانوف - في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قررت وضع اتفاق آخر متعدد

الأطراف لتحديد الأسلحة تحت رحمة السكين، وهو اتفاق تعود فكرته إلى الولايات المتحدة نفسها.

وأضاف، أطلق الرئيس ايزنهاور مبادرة في العام 1955، لمراقبة جوية مقننة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، عرفت باتفاقية الأجواء أو السماوات المفتوحة، مشيرا إلى أن واشنطن قررت

"قتل" هذه المعاهدة أيضا.

يأتي تصريح الدبلوماسي الروسي تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب بلاده من معاهدة الأجواء المفتوحة. وقال ترامب للصحفيين اليوم "إن لدينا علاقات جيدة مع روسيا، ولكن روسيا لم تلتزم بهذه الاتفاقية، لذلك سننسحب منها إلى أن يلتزموا بها".

وأضاف: هناك فرصة جيدة جدًا لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاقية جديدة أو القيام بشيء معا لإعادة عمل الاتفاقية الحالية مرة أخرى.