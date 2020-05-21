الصحة بدارفور تعلن بحثها زيادة الوفيات بين المسنين

ذكرت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور (غرب السودان)، أنها بدأت في إجراء بحث وتقصي للوصول إلى تقرير علمي حول ظاهرة الوفيات المفاجئة وسط كبار السن، التي شهدتها الولاية خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور سليمان إدريس المدير العام لوزارة الصحة بالولاية رئيس اللجنه التنسيقية العليا لمجابهة وباء "كورونا" - عقب الاجتماع الدوري للجنة اليوم الخميس- إن البحث والتقصي النشط سيُغطي الفترة منذأول مايو الجاري، وسيتم إبلاغ النتائج لوزارة الصحة الاتحادية ونشرها للمواطنين على أوسع نطاق.
وأضاف، أن اللجنة التنسيقية لمجابهة "كورونا" شددت في اجتماعها اليوم على الاستمرار في إغلاق مدينة الفاشر (عاصمة شمال دارفور) إغلاقا كاملا، لافتا إلى أن الانتشار المجتمعي الواسع لهذا الوباء بالولاية خلال الأيام الماضية يعود إلى تدفق أعداد كبيرةمن المواطنين من الخرطوم إلى الفاشر في الأيام الأولى لظهور الجائحة.
وأوضح أن عدم التبيلغ عند الإصابة أو عند الوفاة يمثل عقبة كبيرة في مواجهة "كورونا"، داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي خاصة في أيام عيد الفطر المبارك.
وكان والي شمال دارفور اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، قال: إن مدينة الفاشر، تشهد حدوث وفيات مفاجئة بين كبار السن فيها بصورة مُلفتة، مناشدا مواطني مختلف المحليات بعدم القدوم إلى الفاشر، لحين التعرف على أسباب "ظاهرة الوفيات المفاجئة".
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