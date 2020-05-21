الجزائر تسجل ارتفاعاً في الإصابات بفيروس كورونا واستقراراً في الوفيات

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وأعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الخميس، تسجيل 7 وفيات و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 575، والإصابات إلى 7728 في عموم البلاد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار تماثل 94 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4062.
وتشير الأرقام المسجلة اليوم الخميس إلى استقرار في الوفيات وارتفاع في عدد الإصابات، حيث سجلت أمس الأربعاء 7 وفيات و165 إصابة، والثلاثاء سجلت 6 وفيات و176 إصابة.
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