إيطاليا… تسجيل 156 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية عن تسجلها 156 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 32 ألفا و486 حالة.
وأشارت هيئة الدفاع المدني الإيطالية اليوم الخميس، إلى أن حصيلة الوفيات والإصابات اليومية جراء الفيروس شهدت تراجعا طفيفا في الساعات الـ24 الماضية، مسجلة 161 وفاة جديدة يوم أمس، مقابل 156 حالة اليوم، و665 إصابة جديدة أمس مقابل 642 حالة اليوم.
وتحتل إيطاليا المركز الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات بالعدوى (32486 حالة) بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي المركز السادس بين دول العالم بعدد الإصابات الذي بلغ في إيطاليا حتى اليوم 228006 حالات.
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