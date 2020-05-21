كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:42 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد وفيات كورونا في تركيا إلى 4249 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 27 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع حصيلة الوفيات إلى 4249 حالة.

وأضاف قوجة: أنه تم 961 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 153 ألفا و548، مؤكداً على أن معدل الإصابات اليومية لا يزال في حدود المستوى المتوقع.

ولفت إلى تراجع عدد المصابين المحتاجين للعلاج في المستشفيات، موضحاً أنه تم شفاء 1003 أشخاص، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين حتى الآن إلى 114 ألفا و990 شخصا.