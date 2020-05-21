كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:42 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد وفيات كورونا في تركيا إلى 4249 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 27 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع حصيلة الوفيات إلى 4249 حالة.
وأضاف قوجة: أنه تم 961 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 153 ألفا و548، مؤكداً على أن معدل الإصابات اليومية لا يزال في حدود المستوى المتوقع.
ولفت إلى تراجع عدد المصابين المحتاجين للعلاج في المستشفيات، موضحاً أنه تم شفاء 1003 أشخاص، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين حتى الآن إلى 114 ألفا و990 شخصا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,138 مليون إصابة، بينهم أكثر من 331 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,050 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.