كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:42 مساءً - انت الان تقراء خبر العضايلة: الأردن مستمرة في فرض حظر التجول الشامل بين فترة وأخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، اليوم الخميس، عن استمرار سلطات البلاد بفرض حظر التجوال الشامل بين فترة وأخرى وكلما دعت الحاجة.

وقال العضايلة: إنني "أود التوضيح للأخوة المواطنين أن التعديل الذي اتخذته خلية الأزمة أمس بشأن إجراءات عيد الفطر السعيد كان أمراً اضطرارياً، اتخذه وزير الصحة واللجان الوبائية في ضوء تطورات الوضع الوبائي في المملكة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية".

وذكر أن "المؤشرات الوبائية خلال الأيام الماضية لم تكن مظمئنة، وأعداد الإصابات المتزايد يتطلب تشديد الإجراءات مرة أخرى، وهو ما دفعنا لاتخاذ القرارات التي أعلنا عنها يوم أمس الأربعاء".