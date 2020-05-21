إصابتان في إطلاق نار على منازل في البعنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان بجراح متفاوتة، جرّاء إطلاق مسلّحين النار على منازل في قرية البعنة، مساء اليوم، الخميس.
وبحسب مصادر "عرب ٤٨"، فإن جراح أحد المصابين متوسطة (57 عامًا)، في القسم السفلي من جسده، جرّاء تعرضه لإطلاق نار؛ بينما أصيب الآخر (42 عامًا) بعدما قفز عن جدار يبلغ ارتفاعه 15 مترًا عند وقوع الجريمة.
ونقل المصابان إلى مشفى نهارية لتلقي العلاج.
ووفقًا لشهود عيان، فإنّ سيارة يستقلها 4 مسلّحين داهمت ساحة منزل في البعنة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي في المكان، قبل أن يقوم المسلّحون بالفرار مشيًَا على الأقدام، تاركين سيّارتهم في ساحة المنزل الذي هاجموه.
وادّعى أحد شهود العيان أنّ "المسلّحين حاولوا لتصفية أحد القاطنين بالمكان".
وذكر مراسل "عرب ٤٨" أنّ الشرطة نصبت حواجز في المدينة، فور وقوع إطلاق النار.
وقالت الشّرطة في بيان لها إنّ خلفيّة إطلاق النار هي "خلاف قديم بين عائلات".
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