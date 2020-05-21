شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 21 مايو 2020 كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 43 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وأعلنت عن 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا و946 حالة شفاء و4 حالات وفاة.

تفاصيل لاحقاً..

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