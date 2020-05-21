الكويت تسجل 5 وفيات و1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 21 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء "كوفيد-19" في البلاد إلى 129 حالة.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تسجيل 1041 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 18609 حالات.

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ولفت إلى أن 181 حالة إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن 320 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 5205حالات.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت تطبيق الحظر الشامل في البلاد لمدة 20 يوما وذلك للحد من انتشار الفيروس.