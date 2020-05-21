أردوغان يتجسس على معارضيه في أستراليا والإعلام يفضحه

الخميس 21 مايو 2020

كشفت وثائق سرية أن جهاز الاستخبارات التركي نفذ عمليات تجسس ضد معارضي نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في أستراليا.



وأظهرت وثائق وفقا لموقع "نورديك مونيتور" السويدي أن الاستخبارات التركية نظمت عمليات مراقبة غير قانونية وجمع معلومات عن أنشطة منتقدي أردوغان في أستراليا .. وفق “العين“.

وفيما قد تكون أول عملية تجسس تركية مؤكدة في أستراليا، استهدف جهاز استخبارات أردوغان شخصية بارزة تابعة لجماعة معارضة في سيدني.

وبحسب الموقع السويدي فإنه تم اكتشاف وثائق جهاز الاستخبارات عندما أرسل مسؤول مكافحة الإرهاب بشرطة أنقرة تقريراً من 17 صفحة إلى مكتب النائب العام في العاصمة يوم 16 مارس/آذار الماضي لفتح قضية جنائية لإعداد قضية جنائية ضد منتقدي ومعارضي نظام أردوغان.

وقال يوسف فاتح أتاي مسؤول وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة أنقرة إن المعلومات التي تم الحصول عليها تستهدف تحديد أنشطة أعضاء حركة عبدالله جولن التي يزعم أردوغان وقوفها خلف مسرحية الانقلاب المزعوم في 2016.

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وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن المؤسسة التابعة التي يشار إليها في خطاب المقدمة بحرفي (آي في/IV ) تم تحديدها بالتقرير المرفق بأنها جهاز الاستخبارات الوطنية.

وتوضح الأدلة الورقية الموجودة في التقرير أنه يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، نقل جهاز الاستخبارات التركي المعلومات من أستراليا إلى إدارة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام في أنقرة.

واليوم التالي، تشاركت إدارة مكافحة الإرهاب المعلومات مع شرطة أنقرة باستخدام نظام اتصالات داخلي.

وعقب ذلك، أجرت شرطة أنقرة تحقيقاتها الخاصة بشأن الأسماء المرسلة من جهاز الاستخبارات، وأعدت تقريرًا ثم أرسلته إلى مكتب النائب العام يوم 16 مارس/آذار الماضي لاتخاذ الإجراءات القانونية