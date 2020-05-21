شكرا لقرائتكم خبر عن 774 إصابة جديدة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر اليوم الخميس 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية كما سجلت 16 حالة وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد المسجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 15003 حالات من ضمنهم 4217 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة".

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة وتفرض حظر تجول جزئيا.

وأبدت مصر مؤشرا على توسيع نطاق فحوص الفيروس أمس الأربعاء، لتعلن أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد ستتيح الفحص للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض.