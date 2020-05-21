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إطلاق نار في قاعدة للبحرية الأميركية بولاية تكساس

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أعلنت البحرية الأميركية اليوم اعتقال "مطلق نار" في المحطة الجوية البحرية كوربوس كريستي الخاصة بتدريب الطيارين البحريين في ولاية تكساس الأمريكية .

وقال بيان صادر عن البحرية : إن أحد أفراد قوات الأمن أصيب في الحادثة ، ولم يتم الكشف عن هوية مطلق النار.

وأضاف البيان أن جميع البوابات على المنشأة لا تزال مغلقة بينما تعالج فرق الإنقاذ والشرطة الحادثة .

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