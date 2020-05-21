شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار في قاعدة للبحرية الأميركية بولاية تكساس والان نبدء بالتفاصيل
وقال بيان صادر عن البحرية : إن أحد أفراد قوات الأمن أصيب في الحادثة ، ولم يتم الكشف عن هوية مطلق النار.
وأضاف البيان أن جميع البوابات على المنشأة لا تزال مغلقة بينما تعالج فرق الإنقاذ والشرطة الحادثة .
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار في قاعدة للبحرية الأميركية بولاية تكساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.