شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار في قاعدة للبحرية الأميركية بولاية تكساس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت البحرية الأميركية اليوم اعتقال "مطلق نار" في المحطة الجوية البحرية كوربوس كريستي الخاصة بتدريب الطيارين البحريين في ولاية تكساس الأمريكية .

وقال بيان صادر عن البحرية : إن أحد أفراد قوات الأمن أصيب في الحادثة ، ولم يتم الكشف عن هوية مطلق النار.

وأضاف البيان أن جميع البوابات على المنشأة لا تزال مغلقة بينما تعالج فرق الإنقاذ والشرطة الحادثة .