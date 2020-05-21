نقل رئيس الشيشان إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

قال مصدر طبي بحسب وكالة "تاس" الروسية، يوم الخميس، إنه تم نقل رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف بالطائرة الى موسكو، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
في وقت سابق، ذكرت قناة تيليغرام Baza، وجود شكوك بشأن إصابة قديروف بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم نقله إلى عيادة في موسكو.
من جانبه أشار أحمد دودايف، مساعد قديروف، إلى أن رئيس الشيشان يشرف شخصيا على عمل المركز الميداني لمكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي في الجمهورية.
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