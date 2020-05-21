نقل رئيس الشيشان إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

وأضاف المصدر: "قديروف الآن تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية مستقرة".

في وقت سابق، ذكرت قناة تيليغرام Baza، وجود شكوك بشأن إصابة قديروف بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم نقله إلى عيادة في موسكو.

من جانبه أشار أحمد دودايف، مساعد قديروف، إلى أن رئيس الشيشان يشرف شخصيا على عمل المركز الميداني لمكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي في الجمهورية.